Endlich wieder direkt in die Innenstadt: KVB eröffnet Ersatzbahnsteig

Köln – Gute Nachrichten für alle Pendler aus Köln -Porz: Die Kölner Verkehrs-Betriebe (KVB) bauen einen Ersatzbahnsteig an der Stadtbahnhaltestelle "Porz-Markt" und der soll schon Ende Oktober fertig sein.

Der neue Bahnsteig liegt circa 200 Meter entfernt von der regulären Haltestelle und ist über einen Fußweg durch die neu eröffnete Parkanlage erreichbar.

Laut KVB soll er am 27. oder 28. Oktober freigegeben werden. Dann könnt Ihr wieder direkt mit der Linie 7 in Richtung Innenstadt fahren, ohne Umwege oder nervige Umstiege.

Hintergrund: Zunächst war der Bahnsteig stadtauswärts wegen Absackungen gesperrt, sodass Fahrgäste nur noch in Richtung Zündorf einsteigen konnten.

Seit dem 22. August durfte dann auch der stadteinwärts führende Bahnsteig nicht mehr genutzt werden.

Um den Fahrgästen trotzdem eine Alternative zu bieten, gab es einen Bus-Shuttle zur Haltestelle "Porz-Steinstraße". Der wird nach der Freigabe des Ersatzbahnsteigs eingestellt.