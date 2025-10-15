Bahnverkehr in Köln rollt wieder an: Störung fast beseitigt
Von Sebastian Kramer
Köln - Die Stellwerksstörung, die den Tag über im Raum Köln für erhebliche Beeinträchtigungen im Bahnverkehr gesorgt hat, ist weitestgehend behoben.
Lediglich im Nahverkehr komme es weiterhin zu leichten Verspätungen, teilte ein Bahnsprecher am Abend mit. Die Züge im Fernverkehr fahren demnach wieder problemlos.
Seit dem Vormittag war es rund um den Kölner Hauptbahnhof zu zahlreichen Zugausfällen und Verspätungen gekommen.
Betroffen waren nach Bahnangaben sowohl Regional- als auch Fernverkehrszüge.
Grund für die Probleme war demnach ein Defekt an einem Stellwerk in Köln-Kalk.
Nach Angaben des Bahnsprechers soll die Reparatur des defekten Stellwerks im Laufe des Abends komplett abgeschlossen sein.
Fahrgäste werden dennoch weiterhin gebeten, sich vor Reiseantritt über ihre Verbindungen zu informieren.
Erstmeldung am 15. Oktober um 15.18 Uhr, Update um 18.18 Uhr.
Titelfoto: Thomas Banneyer/dpa