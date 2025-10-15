Bahnverkehr in Köln rollt wieder an: Störung fast beseitigt

Köln - Die Stellwerksstörung, die den Tag über im Raum Köln für erhebliche Beeinträchtigungen im Bahnverkehr gesorgt hat, ist weitestgehend behoben.

Rund um den Kölner Hauptbahnhof kam es im laufe des Mittwochnachmittags zu Zugausfällen und Verspätungen. (Symbolfoto) © Thomas Banneyer/dpa

Lediglich im Nahverkehr komme es weiterhin zu leichten Verspätungen, teilte ein Bahnsprecher am Abend mit. Die Züge im Fernverkehr fahren demnach wieder problemlos.

Seit dem Vormittag war es rund um den Kölner Hauptbahnhof zu zahlreichen Zugausfällen und Verspätungen gekommen.

Betroffen waren nach Bahnangaben sowohl Regional- als auch Fernverkehrszüge.

Grund für die Probleme war demnach ein Defekt an einem Stellwerk in Köln-Kalk.