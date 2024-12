Fahrplan zum Jahreswechsel: So fahren die KVB an Silvester und Neujahr

Die Kölner Verkehrsbetriebe (KVB) haben ihren Fahrplan für die Silvesternacht angepasst. © Thomas Banneyer/dpa

Wie das kommunale Unternehmen nun mitteilt, werde der Fahrplan in der Domstadt am 31. Dezember 2024 sowie am 1. Januar 2025 deutlich angepasst.

So gelte in der Silvesternacht etwa der reduzierte Samstagsfahrplan. Busse und Bahnen fahren demnach bis 2.15 Uhr im 15-Minuten-Takt.

Anschließend werde auf einen 30-Minuten-Takt gewechselt, der bis zum Neujahrsmorgen gelte, so die KVB weiter. Am 1. Januar selbst wird zudem der Sonntagsfahrplan eingesetzt.

Zudem rechnet das Unternehmen damit, dass die Deutzer Brücke wegen des zu erwartenden Feuerwerks ab Mitternacht bis in die frühen Morgenstunden für den Bahnverkehr gesperrt wird. "Anders wird ein sicherer Straßenverkehr und Stadtbahnbetrieb nicht möglich sein", teilen die KVB mit.