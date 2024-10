KVB muss Fahrten auf mehreren Linien einschränken! Was Kunden jetzt wissen müssen

Unter anderem wegen Personalmangel schränkt die KVB ihr Angebot ab November auf mehreren Bahnlinien ein. © Thomas Banneyer/dpa

Wie das Unternehmen am Donnerstag ankündigte, sind die Stadtbahn-Linien 1, 13, 14, 17 und 19 von den Fahrplan-Änderungen betroffen, die demnach schon ab dem 16. November in Kraft treten.

"Diese Einschnitte sind [...] sehr schmerzhaft für unsere Fahrgäste. Und die Entscheidung ist uns keineswegs leichtgefallen", erklärte KVB-Vorstandsvorsitzende Stefanie Haaks. Angesichts der Vielzahl an ungeplanten Fahrtausfällen in den letzten Wochen habe man jedoch keine andere Wahl gehabt, "um die zunehmend kritischere Betriebssituation so gut es geht zu stabilisieren."

Haaks versicherte am Donnerstag, bei den Fahrplananpassungen sehr darauf geachtet zu haben, "die negativen Auswirkungen für die Fahrgäste in der Summe so gering wie möglich zu halten".