Baby-News aus dem Zoo! Vierer-Wurf sorgt für Glücksgefühle in Köln

Köln - Über diese Baby-News werden sich Tierliebhaberinnen und Tierliebhaber besonders freuen: Im Kölner Zoo wurden in der Nacht von Donnerstag auf Freitag gleich vier (!) Löwenbabys geboren.

Mutter "Gina" und ihre vier Babys bleiben zunächst allein in der Wurfhöhle, um sich aneinander zu gewöhnen. © Kölner Zoo/Dr. A. Sliwa

Mutter der kleinen Wonneproppen ist die fast zehnjährige Asiatische Löwin "Gina", die sich das erste Mal über ihr Mama-Glück freuen darf.

Für alle Neugierigen gibt es aber eine schlechte Nachricht: Sie müssen sich noch rund zwei bis drei Monate gedulden, bis die Löwenbabys der Öffentlichkeit gezeigt werden. Grund ist, dass sich die kleine Familie zunächst aneinander gewöhnen soll.

So teilt der Zoo mit, dass "Gina" bis auf Weiteres "allein und in kompletter Ruhe mit dem Nachwuchs in der Wurfhöhle bleiben wird". Selbst die Tierpflegerinnen und Tierpfleger hätten keinen Kontakt zu den Tieren, um den Aufbau der Mutter-Kind-Beziehungen nicht zu stören.

Und Vater "Navin"? Auch der hat, wie in der Wildnis üblich, noch keinen Kontakt zu seinem Nachwuchs. Gina halte ihn derzeit noch auf Abstand, daher halte sich der achtjährige Kater vornehmlich im Außengehege auf, so der Zoo.