Baby-News im Kölner Zoo: Bekannte Elefanten-Dame bringt Sohn zur Welt

Der putzige Nachwuchs weicht Mama Marlar gar nicht von der Seite. © Werner Scheurer

Laut dem Zoo sind sowohl die stolze Mama als auch der Nachwuchs wohlauf und bei bester Laune. "Die Geburt verlief reibungslos und ohne Hilfe", heißt es.

Für Zoodirektor Theo Pagel gibt es in der Nachbetrachtung keine Unterschiede zwischen Geburt im Zoo und in der freien Wildbahn. "Es zeigte sich wieder, wie hilfreich Geburten im Familienverband sind. Das machen wir in Köln genauso wie in der Wildnis."

Noch hat der neue Erdenbewohner zwar keinen Namen, macht Mama und Papa aber trotzdem schon richtig stolz. Insgesamt elf asiatische Dickhäuter leben nun im Kölner Zoo.