Hüpfen, flirten, tanzen: Neues Affenpaar im Kölner Zoo

Sie ist sogar schon Mama-erfahren und hat in den USA Nachwuchs großgezogen. Genau das ist auch der Plan in Köln: Das Sifaka-Paar soll für die bedrohte Art sorgen. In ganz Europa zeigen nur zwei weitere Zoos diese Lemuren.

Passend zum neuen Liebespaar startet der Kölner Zoo am Freitag, dem 1. August, seinen großen Single-Abend. Über 1000 Gäste sind schon angemeldet. Geboten werden Speed-Datings, kurze Führungen zum Liebesleben der Tiere und Lounge-Musik.



Wer also vielleicht selbst wie "Herkules" und "Euphemia" sein Perfect Match finden will, kann am Freitag ab 18.30 Uhr bis 22 Uhr vorbeischauen. Tickets gibt’s im Vorverkauf ab 35 Euro und an der Abendkasse für 39 Euro (inkl. Gin de Cologne).