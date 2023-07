Der "Igel" Madagaskars hat Nachwuchs bekommen: Tenrek im Kölner Zoo geboren

Im Kölner Zoo wurde ein kleiner Tenrek geboren. © Werner Scheurer

Nun Leben insgesamt drei Kleine Igeltenreks im Kölner Zoo. Die Eltern sind beide sieben Jahre alt und sind ebenso gebürtige Kölner. "Zunächst war das Kleine blind – erst nach knapp zwei Wochen haben sich die Augen geöffnet. Jetzt fängt es an, mit seinen Eltern sein Terrarium im kleinen Nachttierhaus des Madagaskarhauses zu erkunden", erklärt ein Pressesprecher des Zoos.

Die nicht allzu großen Säugetiere seien hauptsächlich nachtaktiv, leben weitgehend einzelgängerisch und ernähren sich von Wirbellosen. "Sie haben sich an unterschiedliche Lebensweisen angepasst. So gibt es unter den Tenreks grabende, bodenbewohnende, baumkletternde und im Wasser lebende Formen. Dadurch nutzen die Tiere verschiedene ökologische Nischen, die aufgrund fehlender Konkurrenten unter den Säugetieren auf Madagaskar unbesetzt geblieben waren", so der Zoo weiter.

Ursprünglich sind die Tenreks auf Madagaskar verbreitet. Lediglich der Große Tenrek würde auch auf den Maskarenen, Seychellen und dem Archipel der Komoren vorkommen.