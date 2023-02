Galt bereits als ausgestorben: Seltenster Hirsch der Welt in Köln vorgestellt

Der Prinz-Alfred-Hirsch wurde nach dem Gemahl von Queen Victoria, Prinz Alfred, benannt. © Werner Scheurer

Seit einigen Wochen lebt der recht unscheinbare Paarhufer am Rhein. Ursprünglich wohnte er in einem Zoo in Frankreich, soll mit seinen stolzen 13 Jahren nun aber in ein Artenschutzprogramm des Kölner Zoos eingeführt werden.

Die weibliche Begleitung soll ebenfalls bald folgen, damit der Bestand in Menschenobhut kontrolliert wachsen könne, erklärt es der Zoo.

Prinz-Alfred-Hirsche sind gerade einmal rehgroß und haben im Vergleich zum Körperbau einen vergleichsweise schmalen Kopf. Ihr Fell ist weich und oftmals mit Tupfen oder Streifen übersät.

Seit vielen Jahren gilt die Hirschart als bedroht, gebietsweise sogar als ausgerottet. 1980 dachte man, die Rasse sei ausgestorben, bis man auf den philippinischen Inseln Panay und Negros einige wenige Tiere fand. "Sie bildeten die Gründerpopulation zweier erfolgreicher Erhaltungszuchtprogramme", erklärt der Zoo.

Die "massive Lebensraumzerstörung" sei der Grund für das Artensterben. Entweder werden ganze Wälder, die Lebensräume der Hirsche, gerodet oder sie werden zur Fleischgewinnung gejagt.

"Da, wo sie noch vorkommen, umfasst ihr Bestand nur wenige hundert Tiere - Tendenz weiter fallend", lautet die traurige Diagnose.