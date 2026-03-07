Jungbulle wird ein Jahr alt: Kölner Zoo feiert Geburtstag von Baby-Elefant "Taro"

Köln - Elefanten-Baby "Taro" aus dem Kölner Zoo hat am Samstag Geburtstag gefeiert. Der kleine Dickhäuter ist ein Jahr alt geworden.

Elefantenbulle "Taro" aus dem Kölner Zoo feiert am Samstag seinen ersten Geburtstag. © Christoph Reichwein/dpa

Mutter "Marlar" und die anderen Kühe der Kölner Elefantenherde hätten ganze Arbeit geleistet und "gut auf den jungen Mann aufgepasst", freut sich der Tierpark in den sozialen Netzwerken. Man sei mit der Entwicklung des kleinen Bullen daher insgesamt sehr zufrieden, heißt es weiter.

So bringe "Taro" inzwischen stolze 580 Kilogramm auf die Waage - vor einem Jahr waren es noch knapp 100. "Sein Idealgewicht hat er durch Äpfel, Heu und die gute Milch von ‚Marlar‘ erreicht. Gesünder kann Zunehmen kaum sein", betont der Zoo.

Darüber hinaus sei der Dickhäuter ein "sehr aktiver Jungbulle", der den ganzen Tag über toben und spielen würde. Am liebsten möge er dabei das Fangspiel mit der anderthalb Jahre älteren "Sarina".