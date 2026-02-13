Luchse im Zoo spielen wichtige Rolle: Ihr Nachwuchs soll ausgewildert werden

Im Wuppertaler Zoo steht eine Luchs-Hochzeit mit besonderer Bedeutung an. Die Tiere sollen für Nachwuchs mit Perspektive auf Auswilderung sorgen.

Von Volker Danisch Wuppertal - Im Wuppertaler Zoo steht eine Luchs-Hochzeit mit einer Bedeutung über die Landesgrenzen hinaus an. Luchskater Viktor und Luchskatze Missy sollen für Nachwuchs mit einer Perspektive auf die freie Wildbahn sorgen.

Luchskatze Missy wurde vor einem Monat aus dem Wildpark Reuschenberg in Leverkusen für die Zucht in den Zoo nach Wuppertal gebracht. © Zoo Wuppertal/dpa Das neue Paar soll eine große Rolle bei der Wiederansiedlung des Luchses in Nordrhein-Westfalen in einigen Jahren spielen. Ein Projekt, das helfen soll, die relativ isoliert lebenden kleinen Populationen zu verbinden. Viktor kam vor vier Monaten aus dem Wildkatzendorf Hütscheroda in Thüringen, das Luchse auch auf eine Auswilderung vorbereitet. Viktor war dafür aber nicht scheu genug. Der junge Kater wurde im Tierpark Bern geboren. Missy ist genau sechs Jahre älter als der erst knapp zweijährige Luchskater Viktor. Die Luchskatze wurde vor einem Monat aus dem Wildpark Reuschenberg in Leverkusen für die Zucht in den Zoo nach Wuppertal gebracht. Kölner Zoo Zehnfache Schweinerei im Kölner Zoo: Was das jetzt für Besucher bedeutet Beide Raubkatzen sind aktuell auf getrennten Außenanlagen ohne einen direkten Kontakt untergebracht. Vor einem Zusammentreffen des künftigen Paares werden noch veterinärmedizinische Untersuchungen abgewartet.

Wie schnell geht das mit dem Nachwuchs?

Luchskater Viktor kam vor vier Monaten aus dem Wildkatzendorf Hütscheroda in Thüringen in den Wuppertaler Zoo. © Claudia Philipp/Zoo Wuppertal/dpa Sie können sich aber schon mal sehen und riechen. Der nächste Schritt wird sein, dass sich die Luchse an einem Gitter näher kommen - Nase an Nase. Dann kann auch deutlich werden, ob es mit den beiden Tieren klappen kann. Er ist für einen Kater noch sehr jung. In der Gefangenschaft kann die Geschlechtsreife nach Expertenmeinung aber auch früh eintreten. Sie ist im besten Zuchtalter und kann noch einige Jahre Nachwuchs bekommen. Wie schnell es mit dem Nachwuchs geht, ist noch völlig unklar. Eine Frage ist dann auch, ob der Wurf angenommen wird. Wenn der Nachwuchs von Tierpflegern mit der Hand aufgezogen werden muss, können diese Luchse später allerdings nicht ausgewildert werden. Kölner Zoo "Pangi" auf Reisen: Darum ist Kölner Krokodil nach Down Under gezogen Ob der mögliche Nachwuchs des neuen Wuppertaler Zuchtpaares Viktor und Missy tatsächlich ausgewildert wird, steht ebenfalls noch nicht fest. Es kann auch sein, dass Jungtiere zur weiteren Zucht in einem Zoo verbleiben werden.

Wann und wo sollen Luchse in NRW ausgewildert werden?