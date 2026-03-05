Süßer Nachwuchs im Kölner Zoo: Drei kleine Löwen wagen sich erstmals nach draußen

Köln - Großer Tag für drei kleine Raubkatzen im Kölner Zoo ! Die jungen asiatischen Löwen, die Ende November geboren wurden, durften jetzt zum ersten Mal ihr Außengehege erkunden und sich den Gästen zeigen.

Die ersten Wochen verbrachten die kleinen Löwen noch gut geschützt in einer ehemaligen Tigerhöhle im Kölner Zoo, jetzt entdecken sie Schritt für Schritt ihre große Anlage. © Dr. A. Sliwa

Die drei Mini-Löwen heißen Zohan, Prija und Reeva. Bei ihrem ersten Ausflug schnupperten sie vorsichtig durch die Anlage, tapsten über den Boden und entdeckten Schritt für Schritt ihre neue Umgebung.

Kein Wunder: Bisher kannten die Kleinen nur ihre geschützte Geburtshöhle, die sich in einer ehemaligen Tigerhöhle in der Nähe des Geheges befindet.

Vor ihrem großen Ausflug stand für die Jungtiere allerdings erst einmal ein wichtiger Termin an. Anfang der Woche wurden sie zum ersten Mal gründlich untersucht. Dabei wurden die Löwenbabys gewogen, geimpft und auch ihr Geschlecht bestimmt.

Das Ergebnis: ein kleiner Löwenkater und zwei Weibchen. Die drei bringen aktuell jeweils etwa sieben bis acht Kilogramm auf die Waage und entwickeln sich laut Zoo prächtig.