Süßer Nachwuchs im Kölner Zoo: Drei kleine Löwen wagen sich erstmals nach draußen
Köln - Großer Tag für drei kleine Raubkatzen im Kölner Zoo! Die jungen asiatischen Löwen, die Ende November geboren wurden, durften jetzt zum ersten Mal ihr Außengehege erkunden und sich den Gästen zeigen.
Die drei Mini-Löwen heißen Zohan, Prija und Reeva. Bei ihrem ersten Ausflug schnupperten sie vorsichtig durch die Anlage, tapsten über den Boden und entdeckten Schritt für Schritt ihre neue Umgebung.
Kein Wunder: Bisher kannten die Kleinen nur ihre geschützte Geburtshöhle, die sich in einer ehemaligen Tigerhöhle in der Nähe des Geheges befindet.
Vor ihrem großen Ausflug stand für die Jungtiere allerdings erst einmal ein wichtiger Termin an. Anfang der Woche wurden sie zum ersten Mal gründlich untersucht. Dabei wurden die Löwenbabys gewogen, geimpft und auch ihr Geschlecht bestimmt.
Das Ergebnis: ein kleiner Löwenkater und zwei Weibchen. Die drei bringen aktuell jeweils etwa sieben bis acht Kilogramm auf die Waage und entwickeln sich laut Zoo prächtig.
Kölner Zoo liefert wichtigen Beitrag für den Artenschutz
Noch halten sich die Tierpfleger bewusst etwas zurück, wenn es um direkten Kontakt mit dem Nachwuchs geht. Der Grund: Die Tiere sollen sich möglichst natürlich entwickeln und ihre sozialen Verhaltensweisen innerhalb der Familie lernen.
Darum kümmert sich vor allem Löwenmama Gina. Sie behält ihre drei Jungtiere stets im Blick, spielt immer wieder mit ihnen und legt sich zwischendurch entspannt in der Nähe ab, während der Nachwuchs neugierig die Umgebung erkundet.
Im Kölner Zoo werden asiatische Löwen bereits seit rund 25 Jahren gehalten. Insgesamt sind dort inzwischen 18 Jungtiere zur Welt gekommen.
Der neue Nachwuchs soll helfen, die seltene und vom Aussterben bedrohte Löwenart langfristig zu erhalten.
Titelfoto: Dr. A. Sliwa