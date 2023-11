Kölner Zoo freut sich über putzigen Nachwuchs: In freier Wildbahn kann dieses Tier sogar tauchen

Die junge Sitatunga-Antilope wurde von ihren Pflegern auf den Namen "Imara" getauft. © Kölner Zoo/Werner Scheurer

Die kleine Sitatunga-Antilope - auch Sumpfbock oder Sumpf-Antilope genannt - kam bereits Anfang September zur Welt und hat sich seither prächtig entwickelt, wie ein Sprecher des Kölner Zoos jetzt mitteilte.

So lebt das Jungtier gemeinsam mit Antilopen-Mama "Suri" (laut Zoo eine sehr erfahrene Mutter) und Papa "Voldemort" in seinem Gehege im Hippodrom des Zoos, wo es sich bislang pudelwohl fühlt.

Mehr als 50 Sitatungas kamen den Angaben zufolge bereits im Zoo zur Welt, der 1983 mit der Haltung dieser Art begonnen hatte.

In freier Natur leben Sitatungas entlang der Flüsse und Seen im zentral-westlichen Afrika. Während die Weibchen sich durch ihr kastanienbraunes Fell auszeichnen und an den Seiten weiße Querstreifen tragen, sind die Männchen zottelig und haben dunkleres Fell. Männliche Tiere tragen zudem ein Gehörn, das eine Länge von etwa einem Meter erreichen kann.

"Mit 50 bis 100 Kilogramm Körpergewicht und einer Schulterhöhe von 80 bis 100 Zentimetern haben sie als Erwachsene eine recht imposante Erscheinung", erklärte der Zoo-Sprecher.