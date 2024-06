Kölner Zoo meldet süße Antilopen-Geburt!

Gemeinsam mit Mama "Suri" erkundet das Fohlen bereits fleißig die Anlage. © Kölner Zoo/ W.Scheurer

Die Antilopen verbringen ihr Leben in den Papyrus-Dickichten rund um Sümpfe, Seen und Flüsse. Sie sind gute Schwimmer und können sogar tauchen.

Ihre natürlichen Feinde sind Löwen, Leoparden aber auch Krokodile und Riesenschlangen.

Sitatungas gelten als gefährdet, besonders die westafrikanische Variante. Das hat weniger mit den natürlichen Feinden, sondern vielmehr mit der Bejagung durch den Menschen zu tun.

Das europäische Erhaltungszuchtprogramm, an dem auch der Kölner Zoo teilnimmt ermöglicht es die Bestände halbwegs aufrechtzuerhalten. In Europa leben so aktuell rund 400 dieser Tiere.