07.04.2025 11:16 Lebensgroße Dinos im Zoo besuchen? In Köln ist's möglich

Am Samstag eröffnet im Kölner Zoo die "Dinoworld". Neben einer VR-Reise in die Vergangenheit können Fans die Riesenechsen dabei auch in Lebensgröße bestaunen.

Von Jonas Reihl

Köln - Wenige Wochen vor dem 165. Geburtstag des Kölner Zoos am 22. Juli dürfen sich Besucherinnen und Besucher ab dem Wochenende auf eine Neuheit freuen. Am 22. Juli feiert der Kölner Zoo seinen 165. Geburtstag. © Marius Becker/dpa Schon am kommenden Samstag startet im Zoo nämlich die "Dinoworld". "Große und kleine Zoo-Gäste tauchen mit ihr ein in die Urzeitwelt der ausgestorbenen Mega-Tiere und lernen mehr über ihre faszinierende Biologie oder die Gründe, warum sie ausgestorben sind", teilt der Zoo dazu gegenüber TAG24 mit. In diesem Zusammenhang werden dann insgesamt 17 lebensgroße, sich bewegende Riesenechsen an 14 Standorten auf dem gesamten Zoo-Gelände zu sehen sein. Kölner Zoo Vorhang auf, Lichter an! "China-Lights"-Festival im Kölner Zoo startet am Freitag Darüber hinaus bietet der Tierpark mit dem "Dino VR-Erlebnis" eine etwa zehnminütige Virtual-Reality-Reise in die Zeit der Dinos an. Im Berliner Tierpark gibt es aktuell eine ähnliche Dino-Ausstellung zu bestaunen. © Gerald Matzka/dpa Die wurde gemeinsam mit dem Kölner VR-Unternehmen TimeRide entwickelt wurde. Als Sprecher fungiert zudem Bestseller-Autor Frank Schätzing (67). Die Sonderausstellung bleibt für rund zwei Jahre im Kölner Zoo.

Titelfoto: Bildmontage: Gerald Matzka/dpa, Marius Becker/dpa