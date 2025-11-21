Pünktlich zur Adventszeit: Kölner Zoo freut sich auf Elefantenbaby

Köln - Ist denn etwa schon Weihnachten?! Der Kölner Zoo freut sich auf ein ganz besonderes Geschenk: die Geburt eines neuen Elefantenbabys.

Am 7. März hat der kleine Taro das Licht der Welt erblickt. Schon bald wird er aber nicht mehr das Nesthäkchen unter den Kölner Elefanten sein. © Kölner Zoo/Marcel Vogelfänger

Elefantenkuh Shu Thu Zar ist trächtig, wie der Tierpark auf seinem Facebook-Kanal mitteilt. Eventuell wird es ein echtes Weihnachtsbaby werden: "Vermutlich kommt ihr Jungtier Anfang Dezember zur Welt - also zur besten Adventszeit", frohlockt der Zoo.

Exakt berechnen könne man einen Geburtstermin bei den Dickhäutern aber nicht, heißt es weiter. Schließlich sind Asiatische Elefanten insgesamt 22 Monate trächtig.

Ein paar Wochen Abweichung des errechneten Termins sind daher keine Seltenheit. Zumal man den Langohren die Trächtigkeit bei einem Gewicht von rund drei Tonnen nicht ansehen kann.

Das Jungtier darf sich derweil auf eine erfahrene Mutter freuen. Shu Thu Zar hat bereits drei Kinder: Die 2012 geborene Bindi, die 2023 ebenfalls Nachwuchs bekommen hat, La Min Kyaw (2016) und Leev Ma Rie (2020).