Zoo freut sich über Baby-Faultier, doch über diese Sache wundern sich die Tierpfleger ziemlich
Köln - Die Freude bei den Tierpflegern im Kölner Zoo ist derzeit riesig, denn der Tierpark freut sich über ein neugeborenes Faultier. Eine Sache ist an dem kleinen Racker allerdings jetzt schon ziemlich ungewöhnlich.
Denn wie der Zoo am Donnerstag berichtete, ist das am 4. November geborene Jungtier ungewöhnlich aktiv. Es könnte daher durchaus auf den Namen "Zappelphilipp" getauft werden, wie die Tierpfleger scherzten.
Das Geschlecht des jungen Faultiers konnte jedoch noch nicht bestimmt werden, weshalb auch noch kein Name ausgesucht wurde.
Mutter des neuesten Zoo-Bewohners ist "Jumi", die damit ihr drittes Jungtier zur Welt gebracht hat, sich gut um ihr Neugeborenes kümmert und es mit großer Ausdauer säugt. Vater des Kleinen ist Faultier-Männchen "Perez".
Weil der noch namenlose Vierbeiner mit einem Geburtsgewicht von 377 Gramm recht dünn war, entschied der Tierpark sich am zweiten Tag nach der Geburt dazu, dreimal täglich etwas Milch sowie gekochtes Gemüse als Beikost zur Muttermilch dazu zu füttern.
"Das Kleine hat damit innerhalb von sechs Wochen 545 Gramm zugenommen – es wächst also im Faultiertempo", berichtete der Zoo.
Kölner Zoo gewährt Kindern an Heiligabend kostenlosen Eintritt
Untergebracht sind die Faultiere im Arnulf-und-Elizabeth-Reichert-Haus des Zoos. Die dortige Umgebung ist einem tropischen Regenwald nachempfunden, in dem sich Tiere frei bewegen können.
Neben den Faultieren haben dort auch die Goldgelben Löwenäffchen, Weißkopfsakis, Kugelgürteltiere, Piranhas und viele Vogelarten ihr Zuhause, die aus nächster Nähe bestaunt werden können. Denn als besonderes Highlight gehen die Zoo-Besucher unmittelbar neben oder unter den Tieren hindurch.
Auch rund um die Feiertage hat der Kölner Zoo täglich zwischen 9 und 17 Uhr geöffnet - lediglich an Heiligabend und Silvester schließen die Tore bereits um 14 Uhr. Tagestickets kosten an diesen beiden Tagen jeweils nur den Gruppentarif.
Kinder bis einschließlich zwölf Jahren zahlen an Heiligabend übrigens keinen Eintritt und dürfen den Zoo gratis besuchen.
Titelfoto: Kölner Zoo/A. Sliwa