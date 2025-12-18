Zoo freut sich über Baby-Faultier, doch über diese Sache wundern sich die Tierpfleger ziemlich

Köln - Die Freude bei den Tierpflegern im Kölner Zoo ist derzeit riesig, denn der Tierpark freut sich über ein neugeborenes Faultier. Eine Sache ist an dem kleinen Racker allerdings jetzt schon ziemlich ungewöhnlich.

Das Jungtier kam am 4. November im Kölner Zoo zur Welt und hat noch keinen Namen. © A. Sliwa/Kölner Zoo/dpa

Denn wie der Zoo am Donnerstag berichtete, ist das am 4. November geborene Jungtier ungewöhnlich aktiv. Es könnte daher durchaus auf den Namen "Zappelphilipp" getauft werden, wie die Tierpfleger scherzten.

Das Geschlecht des jungen Faultiers konnte jedoch noch nicht bestimmt werden, weshalb auch noch kein Name ausgesucht wurde.

Mutter des neuesten Zoo-Bewohners ist "Jumi", die damit ihr drittes Jungtier zur Welt gebracht hat, sich gut um ihr Neugeborenes kümmert und es mit großer Ausdauer säugt. Vater des Kleinen ist Faultier-Männchen "Perez".

Weil der noch namenlose Vierbeiner mit einem Geburtsgewicht von 377 Gramm recht dünn war, entschied der Tierpark sich am zweiten Tag nach der Geburt dazu, dreimal täglich etwas Milch sowie gekochtes Gemüse als Beikost zur Muttermilch dazu zu füttern.

"Das Kleine hat damit innerhalb von sechs Wochen 545 Gramm zugenommen – es wächst also im Faultiertempo", berichtete der Zoo.