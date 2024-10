Seltene Art geboren: Kölner Zoo freut sich über putziges Jungtier

Der kleine Weißkopfsaki kam am 21. Oktober im Kölner Zoo zur Welt. © Kölner Zoo/Dr. Alexander Sliwa

Wie der Zoo am Mittwoch berichtete, erblickte der kleine Weißkopfsaki am vergangenen Montag (21. Oktober) das Licht der Welt und ist ab sofort, gemeinsam mit seinen Eltern "Liv" und "Kourou", im Arnulf-und-Elizabeth-Reichert-Haus des Zoos zu bestaunen.

Der junge Schweifaffe ist noch ziemlich klein und krallt sich zurzeit im Fell seiner Mutter fest, die sich währenddessen geschickt über die Köpfe der Zoo-Besucher hinwegbewegt.

Ob es sich bei dem Jungtier um ein Männchen oder ein Weibchen handelt, ist aktuell jedoch noch unklar. "Der Zoo kann das Geschlecht erst in den kommenden Wochen bestimmen, da die frühe Mutter-Kind-Bindung nicht gestört werden soll", erklärte ein Sprecher des Kölner Tierparks. Erst dann soll der Nachwuchs auch einen Namen erhalten.

Durch die Rodung ihres Lebensraums in Südamerika sind die Weißkopfsakis nicht nur bedroht, auch werden die Tiere dort wegen ihres Fleisches gejagt.

In freier Wildbahn bewegen sie sich auf den Hinterbeinen laufend oder in großen Sprüngen fort und leben meist in monogamen Familienverbänden. Kurzzeitig schließen die Tiere sich hin und wieder auch mit anderen Gruppen zusammen.