Große Trauer im Zoo: Baby-Elefant kommt tot zur Welt

Köln - Der Kölner Zoo meldete sich jüngst mit traurigen Nachrichten: Zum Anfang des neuen Jahres kam bei den Asiatischen Elefanten ein totes Jungtier zur Welt.

Der letzte Babyelefant war im März 2025 im Kölner Zoo geboren worden. Das Jungtier wurde auf den Namen Taro getauft. (Archivfoto) © Christoph Reichwein/dpa

Mutter des Jungtiers war nach Angaben des Tierparks die 31-jährige Elefantenkuh Shu Thu Zar, Vater war der 56-jährige Zuchtbulle Bindu.

Das Kleine war laut Aussage von Dr. Sandra Marcordes, Tierärztin und Kuratorin für die Elefanten, am Montagmorgen im natürlichen Familienverband geboren worden, wobei Shu Thu Zar auch von den anderen Elefantenkühen unterstützt wurde.

"Man merkte aber sofort, dass etwas anders war als sonst. Anscheinend haben Elefanten einen sechsten Sinn", berichtete die Tierärztin.

Bei dem Jungtier handelte es sich demnach um die 16. Geburt eines Asiatischen Elefanten in Köln seit 2006. Warum der kleine Elefant tot zur Welt gekommen war, solle nun eine tierpathologische Untersuchung klären.

Shu Thu Zar gehe es den Umständen entsprechend gut, informierte der Zoo weiter.