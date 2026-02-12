Zehnfache Schweinerei im Kölner Zoo: Was das jetzt für Besucher bedeutet

Köln - Sie sind klein, frech und unterscheiden sich dank ihrer rosa-schwarzen Haut deutlich von anderen Schweinen: Auf dem Clemenshof im Kölner Zoo kamen vor kurzer Zeit zehn putzige Schwäbisch-Hällische Ferkel zur Welt.

Saumäßige Freude auf dem Clemenshof im Kölner Zoo: Ende Januar wurden dort zehn Schwäbisch-Hällische Ferkel geboren. © Kölner Zoo/Werner Scheurer

Nach Angaben des Kölner Zoos hatten die Jungtiere am 30. Januar das Licht der Welt erblickt, wobei die Männchen in dem Wurf klar in der Überzahl waren. Acht männliche und zwei weibliche Tiere wurden demnach putzmunter geboren und machen seither den Clemenshof unsicher.

Für Mutter Elfriede ist die Versorgung ihrer Ferkel inzwischen Routine, denn die Schwäbisch-Hällische Sau hat bereits mehrere Würfe erfolgreich großgezogen, während auch Zuchteber Eberhardt zum wiederholten Male für Nachwuchs bei den beliebten Tieren gesorgt hat.

Die schwarz-weißen Schweine zählen zu einer alten Nutztierrasse, die vom Aussterben bedroht ist, weil statt ihres fetten Fleisches heutzutage eher mageres Fleisch bevorzugt wird.

Der Kölner Zoo widmet sich mit seiner Zucht daher dem Erhalt dieser traditionsreichen Rasse.