Winterzauber im Kölner Zoo: Dieses Licht-Spektakel dürft Ihr nicht verpassen

Köln - Ab dem 12. Dezember verwandelt sich das Gelände des Kölner Zoos erneut in ein funkelndes Lichtermeer: Die "China Lights" sind zurück, und das spektakulärer denn je.

Die "China Lights" im Kölner Zoo laden ab Dezember 2025 wieder zu einer spektakulären Lichter-Show ein. © Bildmontage: © Kölner Zoo

Wie der Tierpark mitteilt, erwarten Euch auf rund 20 Hektar 1400 leuchtende Figuren, über 4000 LEDs und 15.000 Meter Lichterketten.

Seit der ersten Ausgabe pilgerten schon eine halbe Million Besucherinnen und Besucher zu dem Winter-Highlight. Die neue Edition soll noch einmal alles toppen.

Das Motto: Urzeit, Fantasie und Umweltbewusstsein. Auf dem Rundweg begegnen Euch bei einer leuchtenden Zeitreise längst ausgestorbene Tiere wie Mammuts, Dodos und Dinosaurier.

Das absolute Highlight: Eine 12 Meter hohe Vulkanlandschaft, die in wechselnden Farben lodert, direkt neben einem 30 Meter langen XXL-Dino.

Laut Christopher Landsberg, Vorstand des Kölner Zoos, sei in diesem Jahr "ein Parcours entstanden, den Köln und das Rheinland so noch nicht gesehen haben".