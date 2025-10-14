Winterzauber im Kölner Zoo: Dieses Licht-Spektakel dürft Ihr nicht verpassen
Köln - Ab dem 12. Dezember verwandelt sich das Gelände des Kölner Zoos erneut in ein funkelndes Lichtermeer: Die "China Lights" sind zurück, und das spektakulärer denn je.
Wie der Tierpark mitteilt, erwarten Euch auf rund 20 Hektar 1400 leuchtende Figuren, über 4000 LEDs und 15.000 Meter Lichterketten.
Seit der ersten Ausgabe pilgerten schon eine halbe Million Besucherinnen und Besucher zu dem Winter-Highlight. Die neue Edition soll noch einmal alles toppen.
Das Motto: Urzeit, Fantasie und Umweltbewusstsein. Auf dem Rundweg begegnen Euch bei einer leuchtenden Zeitreise längst ausgestorbene Tiere wie Mammuts, Dodos und Dinosaurier.
Das absolute Highlight: Eine 12 Meter hohe Vulkanlandschaft, die in wechselnden Farben lodert, direkt neben einem 30 Meter langen XXL-Dino.
Laut Christopher Landsberg, Vorstand des Kölner Zoos, sei in diesem Jahr "ein Parcours entstanden, den Köln und das Rheinland so noch nicht gesehen haben".
China Lights: Kölner Zoo feiert Geburtstag mit jeder Menge Action
Die "China Lights" sind gleichzeitig der krönende Abschluss des großen Jubiläumsjahres: Der Kölner Zoo feiert 2025 sein 165-jähriges Bestehen.
Zum ersten Mal gibt es zehn interaktive Stationen, bei denen ihr zum Beispiel durchs Maul eines Dinos spazieren oder durch Tanzbewegungen Blumen und Schmetterlinge zum Leben erwecken könnt.
Auch Fußball-Fans kommen auf ihre Kosten: Beim FC-Köln-Maskottchen Hennes IX. könnt Ihr originelle Erinnerungsfotos knipsen und direkt verschicken.
Die Ausstellung startet am 12. Dezember und hat täglich von 17.30 bis 21 Uhr (außer Heiligabend & Silvester) bis zum 1. Februar 2026 geöffnet.
Der Vorverkauf läuft ab sofort unter koelnerzoo.de.
Titelfoto: Bildmontage: © Kölner Zoo