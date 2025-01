Zoo feiert zuckersüße Premiere! "Kalle" und "Abena" sind die ersten Dikdiks in Köln

Köln - Hast Du schon einmal von Dikdiks gehört? Nein? Dann auf in den Kölner Zoo ! Hier leben nämlich seit Neuestem zwei Exemplare der afrikanischen Zwergantilopen.

An den charakteristischen Mini-Hörnern kann man Männlein und Weiblein unterscheiden. © Werner Scheurer/Kölner Zoo

Dabei ist der Name durchaus Programm bei "Kalle" und seiner Lebensgefährtin "Abena": Mit einer Schulterhöhe von maximal 40 Zentimetern und einem Gewicht von drei bis vier Kilogramm erinnern die beiden quirligen Kölner Neuzugänge nämlich eher an Hasen als an echte Antilopen!

Beide leben bereits seit Oktober in der Domstadt, sollten sich aber zunächst an ihr neues Heim und einander gewöhnen, ehe sie der Öffentlichkeit vorgestellt werden.

Und dass sie gut miteinander auskommen, ist extrem wichtig - immerhin leben Dikdiks in Paaren und bleiben sich ein Leben lang treu. Zumal der Kölner Zoo nach eigenen Angaben auf baldigen Nachwuchs hofft.

Unterscheiden kann man die beiden Neuankömmlinge lediglich daran, dass "Kalle" im Gegensatz zu seiner Liebsten zwei spießartige, nach hinten gerichtete Hörner trägt. Die sind allerdings so kurz, dass sie in der Regel durch seine Haarpracht verdeckt werden. Du musst also ganz genau hinsehen, um sie zu entdecken!