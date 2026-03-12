Zoo freut sich über Neuankömmlinge im Doppelpack: Sie haben eine ganz bestimmte Aufgabe

Köln - Der Kölner Zoo freut sich über Zuwachs: Im Madagaskarhaus sind jüngst zwei sehr seltene Primaten eingezogen, die nun eine besondere Aufgabe haben.

Die madagassischen Primaten-Männchen hatten vor ihrem Einzug ins Rheinland im Lumigny Safari Reserve in Frankreich gelebt. © Kölnr Zoo/Rolf Schlosser

Wie ein Sprecher des Zoos am Donnerstag mitteilte, sollen die beiden Mongozmakis "Tongay" (geboren 2012) und "Aster" (geboren 2005) nämlich für frischen Wind in Sachen Nachwuchs sorgen und im Idealfall mit dem achtjährigen Weibchen "Emena" einige Nachkommen zeugen.

Die vom Aussterben bedrohten madagassischen Primaten-Männchen hatten vor ihrem Einzug ins Rheinland Ende Februar im Lumigny Safari Reserve in Frankreich gelebt und bringen nun frischen Schwung in den Kölner Zoo.

"Die Eingewöhnung hat bislang gut geklappt", freute sich der Tierpark. "Im weiteren Verlauf wird sich zeigen, ob 'Emena' eher mit dem jüngeren 'Tongay' oder dem erfahrenen 'Aster' harmoniert und für Nachwuchs bereit ist."

Der Mongozmaki ist eine Primatenart, die zur Familie der Lemuren zählt. Die Tiere leben in den trockenen Laubwäldern im Norden Madagaskars und haben sich außerdem auf den Komoren (Inselstaat im Indischen Ozean vor der Ostküste Afrikas) angesiedelt.