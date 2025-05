Zoo freut sich über Pinguin-Babys, doch ein Jungtier bereitet Pflegern Sorge

Alles in Kürze

Der kleine "Pinte" muss von seinen Pflegern zugefüttert werden, weil seine Eltern ihn nicht ausreichend versorgen. © Kölner Zoo/Julia Sander

In dieser Woche hatte der Zoo feierlich den Zuwachs bei den Humboldt-Pinguinen verkündet und die drolligen Gesellen auch in einem Instagram-Clip vorgestellt, in dem "Boba" und "Pinte", wie die Küken getauft wurden, zu sehen waren.

"Es ist das erste Mal seit 15 Jahren, dass im Zoo der Domstadt Küken schlüpften und von den Eltern erfolgreich großgezogen werden", berichtete der Tierpark stolz und erklärte, dass der Nachwuchs Ende April das Licht der Welt erblickt hatte.

Während Boba sich allerdings von Anfang an prächtig entwickelte und wuchs und gedieh, bereitete Brüderchen Pinte dem Zoo anfangs große Sorge. Denn wenige Tage nach dem Schlupf entdeckte Tierpfleger Julian Heck seinen Schützling erschöpft, ausgekühlt und nahezu regungslos vor der Nisthöhle im Pinguin-Gehege, nahm den kleinen Frackträger umgehend zu sich nach Hause und päppelte Pinte dort auf.

Als deutlich kräftigeres Küken, das mit ausreichend Futter versorgt worden war, blieb Boba unterdessen bei den Elterntieren.