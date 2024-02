05.02.2024 09:27 Geht das überhaupt? Komiker will im Karneval auf Ampel-Witze verzichten

An der Ampel-Regierung arbeitet sich derzeit so mancher Kabarettist ab. Nicht so Bernd Stelter. Er hat dafür auch eine gute Begründung.

Köln - Komiker Bernd Stelter (62) macht bei seinen Auftritten in Kölner Karnevalssitzungen dieses Jahr keine Witze über die Ampel. Bernd Stelter (62) wird bei den diesjährigen Sitzungen keine Witze über die Ampel-Koalition machen. (Archivbild) © Marius Becker/dpa "Ich hab in dieser Session angekündigt: Ich spreche nicht über die Ampel. Ich lass' die Ampel weg. Das ist allerdings ein großer Lacherfolg", sagte Stelter der Deutschen Presse-Agentur. Zum einen könne man argumentieren, dass die Koalition aus SPD, FDP und Grünen derzeit ein zu leichtes Opfer sei, und dann mache es nicht mehr so richtig Spaß. Vor allem aber würden die Ampel-Defekte ja schon in jeder Talkshow endlos debattiert. "Und da ist meine Haltung dann eben: Jetzt machen wir hier mal 'ne fünfte Jahreszeit und reden mal nicht drüber. Und das nehmen die Leute sehr, sehr dankbar auf." Stelter feiert in dieser Karnevals-Saison - oder Session, wie der Karnevalist sagt - sein 35-jähriges Bühnenjubiläum.

Titelfoto: Marius Becker/dpa