Hofnarr und König zugleich: So denkt Autor Peter Sloterdijk über Donald Trump

Laut Sloterdijk verschmelzen bei US-Präsident Donald Trump (79) Hofberichterstattung und Kabarett zu einer Gattung.

Damit sei Trump Lichtjahre entfernt von der kühlen Herrschaftsklugheit einer Persönlichkeit wie der britischen Königin Elizabeth II (†96).

Diese habe auch etwas über Sichtbarkeit gewusst, was ihr berühmter Ausspruch "I have to be seen to be believed" (Ich muss gesehen werden, damit die Leute an mich glauben) beweise.

"Das ist erstens elegant - es könnte von Shakespeare stammen - und sagt zweitens etwas darüber, dass ihr bewusst war, ihr Königsamt in einer mediatisierten Welt auszuüben", erklärt Sloterdijk.

Die Queen habe das mit einer großen Diskretion getan, während mit Trump nun Shakespeares Falstaff, ein Rüpel, die Bühne betreten habe.