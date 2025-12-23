Giga-Geschenk zum Fest: Star-Künstler spendet seine Gemälde an Obdachlose

Köln - Anlässlich des Weihnachtsfestes spendet der Kölner Maler Gerhard Richter (93) fünf seiner Werke an eine Obdachlosenhilfe.

Die Kunstwerke von Gerhard Richter zählen zu den bekanntesten und teuersten der Welt. © Oliver Berg/dpa

Nach Angaben des Obdachlosen-Hilfe-Vereins "Kunst hilft geben" stelle der 93-Jährige fünf handsignierte Drucke bereit, die auf seinem berühmten Ölgemälde "Die Kerze" von 1982 basierten.

Die Bilder sollen für den guten Zweck versteigert werden. 2023 habe ein etwas kleinerer Kerzen-Druck von Richter 99.000 Euro erzielt.

Der Erlös der Bilder werde für Essen, Kleidung und Schlafsäcke ausgegeben und solle zudem dem Neubau eines Obdachlosenheims zugutekommen, heißt es.

Das neue Heim werde Wohnraum für 35 Frauen und acht Jugendliche. "Mit Richters Kunstspende können wir vielen Obdachlosen im Winter helfen. Das ist für uns ein großes Weihnachtsgeschenk."