Kölle feiert Karneval: Alle Tage und Highlights im Überblick

Köln - Kölle alaaf! Von Weiberfastnacht bis Rosenmontag und Veilchendienstag reiht sich ein jeckes Highlight ans Nächste. Welche das sind, lest Ihr hier.

Zwischen Alter Markt, Heumarkt und Zülpicher Viertel wird von Freitag bis Samstag ausgelassen gefeiert. (Archivfoto) © Rolf Vennenbernd/dpa

Der Kölner Karneval 2026 läuft offiziell vom 12. bis 17. Februar und bringt wieder jede Menge Stimmung auf die Straßen. ￼

Los geht es am Donnerstag, 12. Februar, mit Weiberfastnacht. Ab 11.11 Uhr übernehmen die Frauen das Kommando, vor allem in der Altstadt rund um Alter Markt und Heumarkt, wo Bühnen, Musik und Kölsch für Ausnahmezustand sorgen.

Große Umzüge gibt es an Weiberfastnacht nicht, dafür ziehen viele kleine Gruppen, Traditionsvereine und Musikkapellen spontan durch die Stadt.

Parallel laufen Damensitzungen und Kneipenpartys, besonders im Zülpicher Viertel, wo schon morgens gefeiert wird und es schnell voll wird.