Kölle feiert Karneval: Alle Tage und Highlights im Überblick
Köln - Kölle alaaf! Von Weiberfastnacht bis Rosenmontag und Veilchendienstag reiht sich ein jeckes Highlight ans Nächste. Welche das sind, lest Ihr hier.
Der Kölner Karneval 2026 läuft offiziell vom 12. bis 17. Februar und bringt wieder jede Menge Stimmung auf die Straßen. ￼
Los geht es am Donnerstag, 12. Februar, mit Weiberfastnacht. Ab 11.11 Uhr übernehmen die Frauen das Kommando, vor allem in der Altstadt rund um Alter Markt und Heumarkt, wo Bühnen, Musik und Kölsch für Ausnahmezustand sorgen.
Große Umzüge gibt es an Weiberfastnacht nicht, dafür ziehen viele kleine Gruppen, Traditionsvereine und Musikkapellen spontan durch die Stadt.
Parallel laufen Damensitzungen und Kneipenpartys, besonders im Zülpicher Viertel, wo schon morgens gefeiert wird und es schnell voll wird.
Kölner Karneval: Party-Wochenende und große Umzüge
Freitag und Samstag stehen ganz im Zeichen des Warmfeierns. Hier dominiert der Kneipen- und Partykarneval, vor allem in der Altstadt rund um Alter Markt und Heumarkt sowie im Zülpicher Viertel.
Zahlreiche Karnevalssitzungen, Club-Events und Brauhauspartys laufen parallel und ziehen Jecke von nachmittags bis tief in die Nacht an. Die Tage gelten als perfektes Aufwärmprogramm, bevor am Sonntag und Montag die großen Umzüge und der Straßenkarneval ihren Höhepunkt erreichen.
Am letzten Tag des Wochenendes ziehen die Schull- und Veedelszöch um 11.11 Uhr durch viele Stadtteile und die Innenstadt. Diese sind familiär, bunt und besonders beliebt bei Kindern.
Der absolute Höhepunkt folgt am Rosenmontag, wenn der große Zug mit prunkvollen Wagen, Musikzügen und Tausenden Jecken durch Köln zieht und die Innenstadt lahmlegt. Ab 10 Uhr herrscht entlang der klassischen Route über Innenstadt und Altstadt dann stundenlang Ausnahmezustand.
Wer einen guten Platz will, sollte jeweils deutlich früher vor Ort sein, denn schon lange vor dem offiziellen Start stehen die Menschen dicht an dicht.
