Dauerbaustelle Helios? Nächster Knall beim Problem-Schulbau

Köln - Nächster Einschnitt bei Kölns Schulbau: Die Stadt und das bisher zuständige Architekturbüro haben ihren Vertrag für das Helios-Projekt aufgelöst.

Seit Jahren wird am Helios-Schulneubau in Köln-Ehrenfeld gebaut. Immer wieder sorgten Umbrüche und Probleme für Verzögerungen. © ©Stadt Köln / Matthias Meurer

Laut Verwaltung ist eine "Neuausrichtung" nötig, um das Projekt besser zur organisieren. Ob sich die Fertigstellung damit verschiebt, hängt davon ab, wie schnell und reibungslos das Ganze jetzt umgesetzt wird.

Offiziell spricht die Stadt aber nicht von einem Baustopp. Der Betrieb soll normal weiterlaufen.

Das Helios-Projekt umfasst den Neubau der inklusiven Heliosschule in Ehrenfeld. Geplant sind komplett offene Lernlandschaften statt klassischer Klassenräume.

Technisch und genehmigungsrechtlich ist das Projekt Neuland für Köln. Entsprechend komplex ist die Umsetzung.