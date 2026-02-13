Dauerbaustelle Helios? Nächster Knall beim Problem-Schulbau
Köln - Nächster Einschnitt bei Kölns Schulbau: Die Stadt und das bisher zuständige Architekturbüro haben ihren Vertrag für das Helios-Projekt aufgelöst.
Laut Verwaltung ist eine "Neuausrichtung" nötig, um das Projekt besser zur organisieren. Ob sich die Fertigstellung damit verschiebt, hängt davon ab, wie schnell und reibungslos das Ganze jetzt umgesetzt wird.
Offiziell spricht die Stadt aber nicht von einem Baustopp. Der Betrieb soll normal weiterlaufen.
Das Helios-Projekt umfasst den Neubau der inklusiven Heliosschule in Ehrenfeld. Geplant sind komplett offene Lernlandschaften statt klassischer Klassenräume.
Technisch und genehmigungsrechtlich ist das Projekt Neuland für Köln. Entsprechend komplex ist die Umsetzung.
Seit dem Start 2016 reihten sich Probleme aneinander: Pandemie, Material- und Personalengpässe, Vergabestreitigkeiten und ein Nachprüfungsantrag bremsten das Projekt aus. 2023 trennte sich die Stadt von einem Ingenieurbüro, 2024 von der Fassadenfirma. Erst mit einem Generalunternehmer kam wieder Tempo rein.
Nun soll eine neue Planungsstruktur dafür sorgen, dass das Schulprojekt endlich stabil auf Kurs bleibt.
Titelfoto: ©Stadt Köln / Matthias Meurer