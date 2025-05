Große Trauer bei Kölner Kult-Band: Gründungsmitglied stirbt mit nur 39 Jahren

"Cat Ballou"-Frontmann Oliver Niesen auf der Bühne: Die Kölner Kultband trauert um Gründungsmitglied Michi Kraus (†39). © IMAGO / Maximilian Koch

Das gab die Band am Montag bekannt und veröffentlichte ein ergreifendes Statement, zu dem auch zwei Schwarz-Weiß-Bilder des verstorbenen Musikers online gingen.

"Es gibt keine Worte, die beschreiben können was wir fühlen. Wir sind in tiefer Trauer um Michi, der nach langer Krankheit nun in Frieden ruhen kann", hieß es auf dem offiziellen Instagram-Kanal der Band.

"Wir haben mehr als nur einen Freund verloren, ohne den diese Band nie existiert hätte. Wir tragen dieses Andenken auch in Ehre für dich weiter", erklärten die Musiker und betonten: "Du bleibst für immer ein Teil von uns."

Die Mitglieder der Kölner Erfolgsband, die mit ihrem 2012 veröffentlichten Song "Et jitt kei Wood" einen Megahit gelandet hatten, lernten sich schon zu Schulzeiten kennen. Bereits damals machten Oliver Niesen, Kevin Wittwer, Dominik Schönenborn und Michael Kraus gemeinsam Musik, ehe Michi 2018 krankheitsbedingt aus der Band ausstieg.

Die Gedanken der "Cat Ballou"-Mitglieder sind nun bei Michis gesamter Familie, der sie viel Kraft in dieser schwierigen Zeit wünschten, wie es hieß.