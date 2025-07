Guido Cantz kritisiert Kölner Spielplatz-Plan: "Jetzt auch offiziell Hauptstadt der Bekloppten"

Kult-Komiker Guido Cantz (53) hat das Vorhaben des Kölner Stadtrats mit seinem typischen Humor kommentiert. © Oliver Berg/dpa

"Herzlichen Glückwunsch, jetzt ist Köln auch offiziell die Hauptstadt der Bekloppten", gab der 53-Jährige am Donnerstag gegenüber der Deutschen Presse-Agentur (dpa) zu Protokoll.

Viele Menschen in Deutschland würden sich sicherlich fragen, ob schon wieder Karneval sei - oder ob Köln nur das Sommerloch füllen wolle. "So was hätte selbst ich mir als Komiker [...] niemals ausdenken können", so Cantz.

Der Moderator reagierte damit auf eine seit Mittwoch breit geführte Debatte, die nicht nur in Köln mit einer Mischung aus Verwunderung, Ärger und gelegentlich auch Verständnis geführt wird.

Die städtische Verwaltung hatte ein neues Design für die Schilder an den mehr als 700 Spielplätzen von Köln präsentiert.

Auf das Wort "Spielplatz" wurde dabei verzichtet - man wolle "dem erweiterten Inklusionsgedanken, der die Diversität der Nutzer*innen in Rahmen ihres Alters, ihrer kulturellen Hintergründe und möglicher Behinderungen berücksichtigt", Rechnung tragen, hieß es.