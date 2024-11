Kölner Kult-Band Brings spielt Song "Indianerland" nicht mehr: Das ist der Grund!

Wird bei Auftritten künftig den Song "Indianerland" nicht mehr performen: Der Kölner Musiker Peter Brings (60) will keine Missverständnisse aufkommen lassen. (Archivbild) © Rolf Vennenbernd/dpa

"Wir spielen den Song 'Indianerland' nicht mehr, weil er zu Missverständnissen führen könnte", begründete Bandleader Peter Brings (60) die Entscheidung gegenüber der "Rheinischen Post".

In dem Song heißt es (übersetzt ins Hochdeutsche): "Denn wir sind Indianer, Rot-Weiß ist unser Stamm, das ist und bleibt Indianerland! Es tut gut, wenn man weiß, wo man hingehört."

Gemeint ist mit dem Rot-Weiss aber tatsächlich das 'Rut und Wiess', das so typisch für die kölsche Kultur ist. Die Aneignung in Sachen Indianer, ein gut gemeinter Scherz zu Karneval, zieht aber in der heutigen Zeit offenbar nicht mehr. Darum wird ihn die Band auch dieses Jahr am 11. November nicht in Köln live performen.

Es ist bereits der zweite Song, der innerhalb kürzester Zeit einer neu entfachten Sprachdebatte zum Opfer gefallen ist. Erst vor wenigen Tagen hatte der Chor der Berliner Stiftung "Humboldt Forum" beschlossen, bei seiner Interpretation des Udo-Lindenberg-Liedes "Sonderzug nach Pankow" den Begriff "Oberindianer", der im Text vorkommt, zu streichen. Lindenberg hatte damit im Jahr 1983 den damaligen Staatsführer der DDR Erich Honecker (†81) gemeint.

Die Begründung: Es könne aus heutiger Sicht diskriminierend wahrgenommen werden. Die Folge war eine deutschlandweite Debatte über die Frage, was bei Songtexten aus der Vergangenheit noch erlaubt sei und was nicht.