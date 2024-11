"Oberindianer"-Debatte: Kölner Musik-Legende verteidigt Udo Lindenberg gegen Sprachpolizei

BAP-Frontmann Wolfgang Niedecken (73) hat sich deutlich gegen jede Form der Zensur ausgesprochen. © Oliver Berg/dpa

Konkret geht es bei dem Streit darum, dass das Wort "Oberindianer" bei einem Chorkonzert in Berlin im November gestrichen werden soll.

"Nach einer offenen Diskussion mit den Chören und der künstlerischen Leitung haben wir entschieden, das Lied 'Sonderzug nach Pankow' zu singen und hierbei das Wort, das aus heutiger Sicht diskriminierend wahrgenommen werden kann, auszulassen", begründete der Veranstalter, die Stiftung Humboldt-Forum, die Entscheidung. Stattdessen wolle man "Ober-I" singen, heißt es weiter.

Bei Kölsch-Rock-Legende Niedecken sorgt der Entschluss für Unverständnis: "Tut mir leid, mit so etwas kann ich nichts anfangen", meint Niedecken in einem Interview mit dem Stern am Sonntag.

"Lindenberg mit so etwas in Verbindung zu bringen, ist absurd", meint der Kölner Musiker weiter. Immerhin habe der 78-Jährige mit seinem Lied nur satirisch an "Oberindianer" und DDR-Staatschef Erich Honecker (†81) appelliert, ihn endlich auch im damaligen Ost-Deutschland auftreten zu lassen.