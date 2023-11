Madonna in Köln: Erstes Deutschland-Konzert der "The Celebration Tour"!

Köln - Seit gut vier Wochen ist sie mit ihrer Welttournee "The Celebration Tour" bereits durch Europa unterwegs, jetzt kommt Madonna (65) damit erstmals auch nach Deutschland.

Am heutigen Mittwoch spielt Madonna (65) ihr erstes von zwei Konzerten in der Kölner Lanxess Arena.

Am Mittwoch (20.30 Uhr) spielt sie ihr erstes von zwei Konzerten in der Kölner Lanxess Arena.

Zwei weitere Deutschland-Termine folgen dann am 28. und 29. November in der Mercedes-Benz Arena in Berlin.

Die "Celebration Tour" führt Madonna durch zwölf Länder in Europa und Nordamerika.