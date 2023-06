Sorge um Madonna! Sängerin auf Intensivstation, Konzerte fallen flach

Mittlerweile soll sich die Popsängerin auf dem Weg der Besserung befinden, die Ärzte erwarten zudem, dass Madonna wieder vollständig genesen wird, so Oseary in seinem Posting.

Laut Oseary wurde die "Like a Virgin"-Interpretin am Sonnabend, dem 24. Juni, ins Krankenhaus eingeliefert, weil sie eine bakterielle Infektion erlitten hatte. Dort musste die 64-Jährige mehrere Tage lang intensivmedizinisch betreut werden. Trotz dieser dramatischen Situation scheint es für die Diva bergauf zu gehen.

Die geplante Konzert-Tournee "The Celebration Tour" sollte am 15. Juli in Vancouver starten. Im November 2023 hatte Madonna auch Konzerte für ihre deutschen Fans geplant, wollte sowohl in Köln als auch in Berlin auftreten.