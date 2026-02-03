Nach ausverkauften Shows: Rap-Superstar bekommt noch zwei Köln-Auftritte

Köln - Gleich fünfmal brachte Apache 207 (bürgerlich: Volkan Yaman, 28) im Januar die Lanxess-Arena in Köln zum Beben. Der Run auf die Tickets war dabei so groß, dass der Rap-Superstar nun weitere Zusatzshows angekündigt hat.

Apache 207 gehört zu den erfolgreichsten Rappern in Deutschland. (Archivbild) © Uwe Anspach/dpa

Wie der Musiker und die Lanxess-Arena auf ihren Instagram-Kanälen verraten haben, kommt der gebürtige Mannheimer am 5. und 6. Oktober erneut in die Domstadt, um in Deutschlands größter Multifunktionsarena aufzutreten.

Der Vorverkauf für die beiden Konzerte beginnt noch in dieser Woche am Freitag ab 15 Uhr über die bekannten Plattformen.