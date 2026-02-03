Feiern ohne Angst: So will Köln den Karneval in diesem Jahr sicher machen

Köln - Die Jecken können kommen: Die Stadt Köln steckt mitten in den letzten Vorbereitungen für den Straßenkarneval 2026. Hier erfahrt Ihr alles zum diesjährigen Sicherheits- und Sauberkeitskonzept.

Zusammen mit Polizei, Ordnungsamt, Feuerwehr und KVB soll für ein friedliches Fest gesorgt werden. (Archivbild) © Thomas Banneyer/dpa

Von Weiberfastnacht (12. Februar) bis Aschermittwoch (18. Februar) rechnet die Stadt wieder mit Hunderttausenden Feiernden auf Straßen und Plätzen.

Damit alles glattläuft, wollen die Verantwortlichen gemeinsam mit Polizei, KVB, Feuerwehr und Ordnungsamt dafür sorgen, dass der Karneval sicher, friedlich und möglichst umweltfreundlich gefeiert wird.

Ein Schwerpunkt liegt erneut auf den bekannten Hotspots. Während sich die Jecken früher vor allem im Zülpicher Viertel drängten, zieht es viele inzwischen auch in die Altstadt und die Südstadt rund um den Chlodwigplatz.

Dort wurde nachgerüstet: mehr Toiletten, mehr Müllcontainer und zusätzliche Sicherheitskräfte. Besonders geschützt werden außerdem die KVB-Gleise, damit die Bahnen möglichst störungsfrei fahren können.