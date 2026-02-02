Tierfreunde aufgepasst! Diese Tierheim-Doku erobert bald Köln

Köln - Das Tierheim Bergheim nahe Köln bekommt seine eigene Doku-Serie im WDR - und die Dreharbeiten laufen schon.

Der Alltag im Tierheim Bergheim nahe Köln wird bald in einer eigenen WDR-Doku gezeigt. (Symbolbild) © Christophe Gateau/dpa

Wer aktuell durchs Tierheim geht, sollte sich nicht wundern, wenn plötzlich ein Kamerateam um die Ecke biegt.

Die Mitarbeiter haben auf Instagram verkündet, dass der WDR den tierischen Alltag jetzt für die Serie "Hallo Tierheim" begleitet. Die Ausstrahlung ist für den Spätsommer geplant und die Vorfreude ist riesig.

Das Format ist dabei kein Neuland: In den vergangenen Staffeln standen bereits Tierheime in Koblenz und Duisburg im Fokus.

Gezeigt wird dort, was Besucher sonst kaum sehen: der oft stressige Alltag hinter den Kulissen, emotionale Tier-Schicksale, medizinische Notfälle, aber auch rührende Happy Ends, wenn Hunde, Katzen & Co. endlich ein neues Zuhause finden.