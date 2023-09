Tipps für Euer Wochenende: Das ist am Samstag und Sonntag in Köln los

In Köln finden am Samstag und Sonntag einige Veranstaltungen statt. TAG24 gibt Euch einen Überblick über die Events.

Von Laura Miemczyk

Köln - Der Wetterdienst hat in Köln für dieses Wochenende Sonne satt angesagt. Wer den Badesee oder das Freibad jedoch allmählich satthat, bekommt hier einige Ideen für alternative Unternehmungen in der Domstadt.

Jeck im Sunnesching

Am Samstag ertönt im Kölner Jugendpark (Sachsenbergstraße 10) wieder feinste kölsche Musik, wenn sich etliche Jecken zusammentun und bei "Jeck im Sunnesching" Karneval mitten im Sommer feiern. Rund um das Festival findet zudem in vielen Bars und Kneipen in Köln und Bonn ein tolles Programm statt. Los geht es ab 12 Uhr. Tickets sind ab 39 Euro erhältlich.

Am Samstag herrscht in Köln wieder Karneval mitten im Sommer. (Symbolbild) © Peter Kneffel/dpa

Mini Designmarkt in der Wachsfabrik

In der Wachsfabrik (Industriestraße 170) findet am Sonntag wieder der Mini Design Markt statt. Stöbert durch die erlesene Auswahl zahlreicher Re- und Upcycling-Produkte und entdeckt innovative, regionale Brands. Untermalt wird das Ganze mit entspannter Musik und kulinarischen Köstlichkeiten. Startschuss ist um 14 Uhr. Der Eintritt ist frei.

Auf dem Mini Designmarkt gibt es am Samstag allerhand zu entdecken. (Symbolbild) © 123RF/gorlovkv

Flohmarkt am Riehler Gürtel

Am Sonntag lädt der Flohmarkt am Riehler Gürtel wieder zum Schlendern, Stöbern und Feilschen. Rund 150 Aussteller bieten zwischen Amsterdamer und Stammheimer Straße ein breites Angebot an Büchern, Möbeln, Klamotten und vielem mehr an. Neuware ist verboten. Los geht es ab 11 Uhr.

Egal ob Klamotte, Bücher oder Geschirr: Vintage-Liebhaber werden auf dem Flohmarkt am Riehler Gürtel sicher fündig. (Symbolbild) © 123RF/kasto

Rhine Clean Up

Wer der lokalen Natur etwas zurückgeben möchte, kann sich am Samstag am alljährlichen Rhine Clean Up - organisiert von der Kölner Rhein-Aufräum-Kommando-Einheit (KRAKE) - beteiligen. Zwischen 10 und 18.30 Uhr machen sich links- und rechtsrheinisch wieder emsige Helfer daran, das Rheinufer von allerhand Müll zu befreien. Rechtsrheinisch treffen sich alle Freiwilligen um 10 Uhr an den Poller Wiesen am Aufgang zur Südbrücke. Linksrheinisch startet das Aufräumkommando um 15 Uhr in Köln-Riehl am südlichen Rand vom Cranachwäldchen. Handschuhe und Müllsäcke bekommt Ihr kostenlos vor Ort. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

Am Samstag wird in Köln wieder mit vereinten Kräften das Rheinufer entmüllt. (Archivbild) © Roland Weihrauch/dpa

StijlMarkt im Carlswerk

Interessante Workshops, köstliches Streetfood, 100 kreative Labels und gute Musik warten am Samstag und Sonntag beim StijlMarkt im Carlswerk Victoria (Schanzenstraße 6-20) auf Euch. Lasst Euch inspirieren und entdeckt tolle Unikate. Ab 11 Uhr geht's los. Tickets kosten zwischen 6,50 und 12 Euro.

Auch unterschiedliche kulinarische Köstlichkeiten stehen vor Ort zur Auswahl. (Symbolbild) © 123RF/okrasyuk

Kinofest in Deutschland

Im Rahmen des zweiten bundesweiten Kinofestes wartet am Samstag und Sonntag ein besonderes Highlight auf alle Film-Liebhaber: Der Eintritt in sämtlichen teilnehmenden Kinos ist an beiden Tagen für 5 Euro möglich - und zwar auf allen Plätzen und zu allen Zeiten! Informiert Euch am besten vor Eurem Besuch auf der jeweiligen Website Eures Wunsch-Kinos, ob die Aktion auch dort gilt.

Kinokarten sind am Samstag und Sonntag für nur 5 Euro zu ergattern. © Fabian Sommer/dpa