15 Jahre nach tödlichem Stadtarchiv-Einsturz: Letzte Urteile sind da!

Denn, wie das Landgericht Köln am Dienstag mitteilt, werden die Verfahren gegen die verbliebenen Beschuldigten gegen Zahlung von Geldauflagen in Höhe von 5000 Euro, beziehungsweise 2000 Euro, eingestellt. Sowohl die Staatsanwaltschaft als auch die Angeklagten hätten die hierfür erforderliche Zustimmung erteilt, so das Landgericht.

Das Stadtarchiv war am 3. März 2009 eingestürzt. Ursache waren damals gravierende Fehler beim Bau einer neuen U-Bahn-Haltestelle, wie das Landgericht später feststellte. In unmittelbarer Nähe sei eine 27 Meter tiefe Baugrube durch eine geborstene Schlitzwand mit Wasser und Sand vollgelaufen. Dem Archiv wurde auf diese Weise der Boden entzogen.

Das Landgericht erklärte, den Angeklagten habe "lediglich" eine mittelbare Verantwortlichkeit für die Havarie der Baugrube zum Vorwurf gemacht werden können.

Für den unmittelbaren Schaden seien vielmehr zwei einst Mitangeklagte, ein Baggerfahrer und ein Polier, im Fokus - die aber nicht mehr verfolgt werden könnten. Der Baggerfahrer sei verstorben und der Polier wegen einer Erkrankung während der Hauptverhandlung 2018 verhandlungsunfähig geworden.