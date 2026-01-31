17.000 Kinder feiern zusammen: "Lachende PÄNZarena" feiert Zuschauerrekord

Köln - Die "Lachende PÄNZarena" - der Kinderversion der "Lachenden Kölnarena" - feiert einen neuen Zuschauerrekord: 17.000 Kids strömten am Samstag in die Lanxess-Arena nach Deutz, um gemeinsam zu schunkeln, zu feiern und zu singen.

Insgesamt 17.000 Kinder pilgerten am Samstag mit ihren Familien in die "Lachende PÄNZarena" nach Köln-Deutz. (Symbolbild) © Jean-Christophe Bott/KEYSTONE/dpa

Seit 2017 bietet die "Lachende PÄNZarena" über drei Stunden kindgerechten Karneval.

Neben dem Kölner Kinderdreigestirn und zahlreichen etablierten Bands durften sich die Kleinen am Samstag etwa über eine große Parade mit beliebten Stoffhelden wie Hennes (Maskottchen des 1. FC Köln), Sharky (Maskottchen Kölner Haie), Jecko (Maskottchen Festkomitee Kölner Karneval) und Hannibal (Maskottchen der Handball WM 2027) freuen.

Besonderes Highlight war allerdings der Einmarsch der kölschen Kinder- und Jugendtanzgruppen, an dem in diesem Jahr rund 1000 Pänz teilgenommen haben.

"Wir glaubten fest daran [an das Konzept der 'Lachenden PÄNZarena', Anm. d. Red.] und sind jedes Jahr aufs Neue total sprachlos und stolz wie die Pänz das Brauchtum und die Tradition des Kölner Karnevals lieben, feiern und leben", freuen sich Nathalie Drmota und Michael Burgmer von der Gastspieldirektion Otto Hofer, die das Event in Zusammenarbeit mit der Lanxess-Arena veranstaltet.