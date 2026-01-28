Lohnt sich nicht mehr: WDR gibt Produktionsstandort in Köln auf

Köln - Der WDR will seinen Produktionsstandort in Köln -Bocklemünd verkaufen.

Auf dem Gelände in Köln-Bocklemünd wurden jahrzehntelang TV-Produktionen wie die „Lindenstraße“ realisiert. © WDR Westdeutscher Rundfunk/WDR Westdeutscher Rundfunk/obs

Angesichts schlanker und digitaler Produktionsprozesse seien die Flächen nicht mehr ausgelastet, teilte der Westdeutsche Rundfunk (WDR) mit.

Der Standort war unter anderem Heimat der früheren ARD-Serie "Lindenstraße". Fast 35 Jahre lang wurden die Nachbarschaftsgeschichten um Mutter Beimer & Co. dort produziert - obwohl die Kultserie in München spielte.

Nach dem Aus der "Lindenstraße" 2020 wurden die Kulissen in Bocklemünd abgebaut.

Die Verkaufspläne für das riesige Gelände im Kölner Norden basierten auf einer internen Bedarfsanalyse und einer unabhängigen Wirtschaftlichkeitsprüfung, erklärte der WDR.