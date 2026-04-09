30-Jähriger randaliert wegen Einweisung und beißt Polizistin, dann geht alles Schlag auf Schlag
Köln - Bei einem Polizeieinsatz in Köln-Deutz hat am Mittwoch ein 30-Jähriger die Kontrolle verloren und eine Polizistin gebissen.
Laut offizieller Mitteilung hatte die Feuerwehr zuvor um Hilfe gebeten, weil der Mann in eine Klinik zwangseingewiesen werden sollte.
Unter heftigstem Widerstand wehrte sich der Mann kurzzeitig gegen die Einsatzkräfte und biss eine Polizistin (24), die dabei verletzt wurde.
Unmittelbar danach kollabierte der Mann und musste von Rettungskräften wiederbelebt werden. Der Polizei zufolge soll er unter starkem Einfluss von Drogen gestanden haben.
Nach seiner Reanimation liegt der Kölner auf der Intensivstation. Aus Gründen der Neutralität hat die Polizei Bonn die Ermittlungen zu dem Fall übernommen.
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