30-Jähriger randaliert wegen Einweisung und beißt Polizistin, dann geht alles Schlag auf Schlag

Köln - Bei einem Polizeieinsatz in Köln-Deutz hat am Mittwoch ein 30-Jähriger die Kontrolle verloren und eine Polizistin gebissen.

Die Kölner Polizei hat die Ermittlungen an die Kollegen in Bonn übergeben. (Symbolfoto) © 1233rf/footoo

Laut offizieller Mitteilung hatte die Feuerwehr zuvor um Hilfe gebeten, weil der Mann in eine Klinik zwangseingewiesen werden sollte.

Unter heftigstem Widerstand wehrte sich der Mann kurzzeitig gegen die Einsatzkräfte und biss eine Polizistin (24), die dabei verletzt wurde.

Unmittelbar danach kollabierte der Mann und musste von Rettungskräften wiederbelebt werden. Der Polizei zufolge soll er unter starkem Einfluss von Drogen gestanden haben.