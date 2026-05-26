Neuer Drogenkonsum-Raum in Köln-Kalk: Eröffnung stößt auf Kritik

Köln - In Köln -Kalk hat am Dienstag (26. Mai) ein neues Hilfsangebot für drogenkranke Menschen seine Türen geöffnet: Ab sofort gibt es dort erstmals einen Drogenkonsumraum.

Ähnlich wie in diesem Drogenkonsumraum am Neumarkt in Köln stellt auch das neue Hilfsangebot in Köln-Kalk zwei hygienisch ausgestattete Konsumräume zur Verfügung. © Stadt Köln

Betroffene sollen hier unter sicheren und betreuten Bedingungen ihre Substanzen konsumieren können. Das Projekt wird vom Verein Vision e.V. betrieben.

Die Stadt Köln unterstützt das Angebot finanziell und übernimmt unter anderem die Mietkosten. Allerdings ist der Aufenthalt aktuell noch stark begrenzt: Nach dem Konsum müssen die Besucher die Einrichtung wieder verlassen.

Das soll sich aber schrittweise ändern.

Geplant sind zusätzliche Aufenthaltsbereiche, sanitäre Angebote und langfristig sogar ein umfassendes Suchthilfezentrum.

Auch die Öffnungszeiten (aktuell Montag bis Freitag, 12 bis 18 Uhr) sollen nach und nach ausgeweitet werden.