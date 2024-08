Altes Gerücht widerlegt: Experte enthüllt Geheimnis um Kölner Dom

Der Kölner Dom zählt seit 1996 zum Weltkulturerbe. Auf der Suche nach Erfrischung im Sommer ist er allerdings nicht geeignet. © Thomas Banneyer/dpa

Denn das weltberühmte Gotteshaus sei eigentlich gar kein geeignetes Gebäude, um der sommerlichen Hitze zu entkommen, erklärt Sprecher Matthias Deml gegenüber dem Internetportal "domradio.de".

"Wie in jedem Innenraum ist es natürlich im Inneren des Doms etwas schattiger und etwas kühler, als wenn man draußen in der prallen Sonne steht", berichtet Deml zwar, schränkt dann aber ein: "Tatsächlich ist es nicht so, dass es im Dom wesentlich kälter wäre als im Außenbereich".

Grund dafür seien die großflächigen Fenster am Kirchenbauwerk. Dadurch passe sich die Innenraumtemperatur ziemlich schnell der Außentemperatur an, so Deml: "Das führt dann oft dazu, dass es in der Nacht im Sommer im Dom wärmer als draußen und tagsüber etwas kühler ist".

Doch warum hält sich das Gerücht so hartnäckig? Auch darauf hat der Dombauhütten-Sprecher eine Antwort: Man kenne ein solches Phänomen eben aus romanischen Kirchen, die sehr dicke und massive Mauern, aber nur kleine Fenster hätten, meint er.