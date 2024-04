Angrillen in Köln: Darauf solltet Ihr unbedingt achten!

Köln - Je näher der 1. Mai in Köln rückt, desto wärmer wird es: Am Feiertag werden sogar bis zu 28 Grad erwartet! Perfektes Grill-Wetter also. Aber Vorsicht: Gerade dann, wenn Ihr mit Freunden in der Öffentlichkeit grillen wollt, gibt es einige Dinge zu beachten.