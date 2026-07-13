Ausgerechnet im Berufsverkehr: Unbefugte Personen im Gleis legen Bahnstrecke in Köln zeitweise lahm

Köln - Rund um Köln ist es im Berufsverkehr zu Ausfällen und Verspätungen im Bahnbetrieb gekommen.

Inzwischen haben die Personen die Gleise wieder verlassen. Trotzdem muss weiter mit Einschränkungen gerechnet werden. (Symbolbild) © Sascha Thelen/dpa

Grund dafür waren Personen, die sich am Montagmorgen gegen 6 Uhr zwischen dem Kölner Hauptbahnhof und dem Bahnhof Köln Süd unbefugt auf den Gleisen aufgehalten hatten, wie die Deutsche Bahn über das Infoportal "zuginfo.nrw" mitgeteilt hat.

Demnach waren unter anderem die Regionalexpress-Linien RE5 und RE22 und die Regionalbahnen RB24, RB26 und RB48 von den Einschränkungen betroffen.

Gegen 7 Uhr hatten die Personen den Gleisbereich schließlich wieder verlassen. Kurz darauf teilte die Bahn mit, dass die Züge auf dem betreffenden Streckenabschnitt wieder planmäßig fahren würden.