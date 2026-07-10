Erste Fahrradsammelgarage in Köln eröffnet: Hier steht sie und das kostet sie

Köln - Wer in Köln regelmäßig mit dem Rad zum Bahnhof fährt, bekommt jetzt eine neue Abstellmöglichkeit: Am S-Bahnhof Holweide hat die Stadt ihre erste Fahrradsammelgarage eröffnet.

Für einen Euro pro Tag können Radfahrer ihr Fahrrad in der neuen Sammelgarage unterbringen. (Symbolbild) © Jonas Walzberg/dpa

Das Angebot richtet sich laut der Stadt vor allem an Pendler sowie Schülerinnen, Schüler und Studierende, die für ihren täglichen Weg Fahrrad und öffentliche Verkehrsmittel kombinieren.

In der überdachten Anlage finden 20 Fahrräder Platz. Dank eines zweistöckigen Systems können auf der vergleichsweise kleinen Fläche deutlich mehr Räder sicher untergebracht werden.

Wer die Garage nutzen möchte, braucht die go.Rheinland-App sowie ein hinterlegtes Zahlungsmittel. Die Nutzung kostet einen Euro pro Tag.

Mit der neuen Anlage will die Stadt den Umstieg aufs Fahrrad und den ÖPNV attraktiver machen. Gleichzeitig soll es einfacher werden, das Rad sicher am Bahnhof abzustellen.