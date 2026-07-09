Neues Gymnasium für Köln: Stadtrat beschließt Millionenprojekt

Köln - In Köln -Nippes soll in den kommenden Jahren ein neues Gymnasium entstehen.

Der Rat hat grünes Licht gegeben: In Köln-Nippes ist der Bau eines neuen Gymnasiums geplant. (Symbolbild) © Jens Kalaene/dpa

Nachdem die Stadt lange nach einem passenden Standort gesucht hatte, ist nun der Weg frei: Der Stadtrat hat dem Abschluss eines langfristigen Mietvertrags zugestimmt.

Geplant ist der Schulneubau auf dem Gelände eines ehemaligen Autohauses an der Neusser Straße. Vorgesehen sind ein rund 10.000 Quadratmeter großes Schulgebäude, eine Dreifeld-Sporthalle sowie Parkmöglichkeiten.

Da in Nippes kein geeignetes städtisches Grundstück zur Verfügung stand, setzte die Stadt auf ein Vergabeverfahren und suchte nach einem privaten Investor.

Nach eigenen Angaben wurde inzwischen das wirtschaftlichste Angebot ausgewählt. Die Stadt will Grundstück und Gebäude für 30 Jahre mieten.