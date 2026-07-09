Neues Gymnasium für Köln: Stadtrat beschließt Millionenprojekt
Köln - In Köln-Nippes soll in den kommenden Jahren ein neues Gymnasium entstehen.
Nachdem die Stadt lange nach einem passenden Standort gesucht hatte, ist nun der Weg frei: Der Stadtrat hat dem Abschluss eines langfristigen Mietvertrags zugestimmt.
Geplant ist der Schulneubau auf dem Gelände eines ehemaligen Autohauses an der Neusser Straße. Vorgesehen sind ein rund 10.000 Quadratmeter großes Schulgebäude, eine Dreifeld-Sporthalle sowie Parkmöglichkeiten.
Da in Nippes kein geeignetes städtisches Grundstück zur Verfügung stand, setzte die Stadt auf ein Vergabeverfahren und suchte nach einem privaten Investor.
Nach eigenen Angaben wurde inzwischen das wirtschaftlichste Angebot ausgewählt. Die Stadt will Grundstück und Gebäude für 30 Jahre mieten.
Wenn alles nach Plan läuft, könnten die Bauarbeiten bereits in der ersten Hälfte des Jahres 2027 beginnen. Die ersten Schülerinnen und Schüler sollen das neue Gymnasium dann zum Schuljahr 2031/32 besuchen können.
Die jährlichen Miet- und Betriebskosten belaufen sich laut Stadt auf rund 6,67 Millionen Euro.
Titelfoto: Jens Kalaene/dpa