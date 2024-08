Bahnstrecke zwischen Köln und Bonn ab Freitag gesperrt: Das musst Du wissen

Köln/Bonn - Die Bahnstrecke zwischen Köln und Bonn muss am Wochenende komplett gesperrt werden. Grund dafür sind Bau- und Modernisierungsarbeiten an den Gleisen.

Auch die ICE-Linie Koblenz/Bonn ist von den Einschränkungen am Wochenende betroffen. © Thomas Banneyer/dpa

Beispielsweise werden Züge der ICE-Linie Koblenz/Bonn während der Maßnahme am Wochenende lediglich in Köln starten und enden. Der Halt am Bonner Hauptbahnhof entfällt somit.

Daneben werden Fernverkehrszüge, die zwischen Koblenz und Köln verkehren, über die rechte Rheinseite umgeleitet. Die Halte in Andernach, Remagen, Bonn Hbf und Köln Hbf entfallen. Ersatzweise halten die Züge dafür in Köln Messe/Deutz.



Im Regionalverkehr werden darüber hinaus die Linien RE5 (RRX), RE12, RE22 sowie RB24, RB26, RB30 und RB48 sogar komplett gestrichen.

Stattdessen können Reisende auf Schnellbusse zugreifen, die ohne zusätzlichen Zwischenhalt vom Kölner Hauptbahnhof nach Brühl fahren werden. Fahrgäste mit Ziel Köln West, Köln Süd, Hürth-Kalscheuren und Brühl-Kierberg werden auf das Angebot der lokalen Verkehrsbetriebe verwiesen.

Alle weiteren Fahrplanänderungen findest Du in der DB-Fahrplanauskunft.